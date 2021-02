Ruba un Iphone 11 in tabaccheria, identificato e denunciato

CREMONA (11 febbraio 2021) - Una cliente va in tabaccheria e, al momento di lasciare il negozio, dimentica il proprio telefonino Apple Iphone 11 sul bancone. Dopo alcuni minuti, la donna si è accorta dell’accaduto e ritornata nella rivendita aveva la sgradita sorpresa di constatare che ignoti avevano sottratto il prezioso cellulare. Dopo la denuncia in Questura, è partita l'attività investigativa da parte degli uomini della III^ Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile, che grazie alla visione delle immagini del circuito chiuso presente all’interno dell’esercizio commerciale, identificavano celermente e denunciavano il ladro - un 40enne nativo del bresciano - per il reato di furto. Lo smartphone veniva così restituito alla proprietaria, felice di rientrare in possesso di un oggetto di così alto valore commerciale, ma soprattutto contenente dati sensibili e strettamente personali.

