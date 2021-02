Deve scontare 6 anni di carcere, 51enne arrestata

GRUMELLO CREMONESE (11 febbraio 2021) - I carabinieri del Comando Stazione di Pizzighettone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, hanno arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti D.A., nata a Isola Capo Rizzuto (Crotone), classe 1969, nullafacente, pregiudicata già agli arresti domiciliari. Espletate le formalità di rito, la donna, è stata condotta presso la Casa Circondariale femminile di Brescia dove dovrà espiare una condanna della durata di 6 anni.

Da anni residente in provincia di Cremona ed inserita nel contesto del crimine organizzato, la donna è più volte incappata nelle maglie di attività d’indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Negli anni è stata destinataria di diverse misure di custodia cautelare in carcere per essere risultata coinvolta in traffici anche internazionali, di cocaina ed eroina, tra la Calabria ed il Nord Italia.

