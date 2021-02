CREMONA (11 febbraio 2021) - Ha perso il controllo della propria auto che è prima finita fuori strada. L'incidente stradale è avvenuto poco attorno alle 9 e 40 lungo la via Mantova. Ferite da codice giallo per la guidatrice 47enne che, dopo le prime cure, è stata trasportata in ospedale. Sul posto auto medica, ambulanza della Croce Verde, polizia locale e vigili del fuoco. Lunghe code e notevoli ripercussioni sulla viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO