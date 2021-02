Sicurezza sui bus, Galimberti: "Polizia locale mobilitata"

CREMONA (11 febbraio 2021) - Coronavirus e scuola, con conseguenti problematiche sui mezzi pubblici che trasportano gli studenti. E' intervenuto sul tema il sindaco Gianluca Galimberti con un post sul suo profiulo Facebook: "Anche i nostri vigili (che ringrazio infinitamente per questo ennesimo servizio) stamattina al piazzale degli autobus, a fianco dei controllori messi in campo dall’Agenzia del Trasporto pubblico locale per monitorare la situazione affollamento dei mezzi. Le corse, come hanno detto i vertici dell’Agenzia, sono state aumentate in particolare quelle più frequentate (per l’Itis da 2 a 9 e per lo Stanga da 2 a 8). L’Agenzia in questo modo ha garantito un trasporto sotto il 50% come da decreto. Si tratta di distribuire gli studenti su tutte le corse a disposizione. Se necessario, saremo ancora a disposizione per dare una mano sui controlli e per dare anche un segnale di rigore e di rispetto delle regole. Per la salute di tutti e per consentire ai nostri giovani di proseguire la scuola in sicurezza!".

