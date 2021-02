Nell’ex area Cariplo solo rami e graffiti

CREMONA (11 febbraio 2021) - Il sogno è trasformare l’intera area tra via del Macello e via dell’Annona in un Polo del terzo settore, che insieme al Polo tecnologico darebbe un grande impulso alla zona situata a due passi dallo Zini. La realtà restituisce anni di trattative e anche ostacoli, rappresentati dal fatto che una parte consistente del comparto non è di proprietà pubblica. Stiamo parlando degli ex magazzini Cariplo, dove rami secchi e graffiti hanno preso il posto di uno dei riferimenti della rete di edifici realizzati nel Dopoguerra per la conservazione delle merci.

«La proprietà non è del Comune ma di Intesa San Paolo Provis – spiega il vice sindaco Andrea Virgilio –. Quello che facciamo in questi casi, come amministrazione, è cercare di favorire progetti di recupero e valorizzazione con agevolazioni al privato stesso. Tra l’altro, stiamo facendo una ricognizione per individuare tutte le aree dismesse di questo tipo, da inserire in contesti di rigenerazione urbana. Ma l’intervento può essere solo indiretto, appunto facilitando il recupero. Ad esempio, in quella zona, per interventi in continuità sul Polo tecnologico o interventi edilizi di tipo sociale, c’è un abbattimento degli oneri secondari. Il Comune può emettere ordinanze per la messa in sicurezza solo in caso di contesti eclatanti, con situazioni di pericolosità. Cremona, e in generale tutte le città, sono piene di aree private che potrebbero essere rigenerate». E intanto dal quartiere arrivano idee per il rilancio.

