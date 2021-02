In provincia di Cremona 65 contagi e 2 vittime

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (10 febbraio 2021) - Sono 1.849 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 36.317 tamponi analizzati, con un rapporto del 5% fra contagiati e tamponi processati. In provincia di Cremona i nuovi casi sono 65. Crescono di 8 unità i ricoveri nelle Terapie intensiva, che sono 371, e di 11 quelli in altri reparti, arrivati a 3.564. Nelle ultime 24 ore ancora 39 i decessi - due in provincia di Cremona -, per un totale da inizio pandemia di 27.598.

