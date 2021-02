Addio Paride, maestro dell’arte bianca

PESCAROLO (11 febbraio 2021) - Addio a Paride Bambini, el Muliner, 86 anni, uno degli ultimi mugnai della provincia di Cremona. Con lui se ne va un pezzo di storia del paese, un uomo che ha dedicato la propria esistenza a un lavoro dei tempi antichi, fatto di passione ma anche di sudore, sacrifici e tanta fatica. L’attività, l’aveva iniziata il nonno Francesco tra il 1870 e il 1880, poi era stata portata avanti dal papà Giuseppe e infine da Paride e dal figlio Andrea che lo avevano gestito nella sede in via Mazzini, all’angolo con via Carducci, sino alla fine del 2018, anno in cui era stato premiato dal sindaco Graziano Cominetti. In occasione del progetto Farelegami promosso alcuni anni fa dall’amministrazione comunale, Paride aveva raccontato, all’interno del suo mulino, con grande commozione, di quando gli ingranaggi giravano e macinavano tutti i giorni. Le prime ruote in pietra trasformavano il mais e il frumento, poi dal 1950 da quando si era trasferito nel nuovo mulino, si era passati solo al mais.

