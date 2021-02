Giornata mondiale del malato, visita in ospedale di Napolioni

CREMONA (10 febbraio 2021) - Ogni anno l’11 di febbraio, nella memoria liturgica della Madonna di Lourdes, si celebra la

Giornata mondiale del malato. Una ricorrenza che, quest’anno, si colloca in un contesto segnato dal covid-19 e segna l’urgenza a farsi carico delle molteplici sofferenze – fisiche, psicologiche ed esistenziali – che la pandemia ha generato. “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla base della cura dei malati” è il tema scelto dal Papa per la Giornata di quest’anno, nella sua 29esima edizione.

Ogni anno a livello diocesano la Giornata si celebra in un luogo di particolare significato. Così nel pomeriggio di domani, giovedì 11 febbraio, il vescovo Antonio Napolioni sarà in visita all’Ospedale di Cremona dove alle 16 presiederà l’Eucaristia. La celebrazione, che avrà luogo nella cappella interna, sarà trasmessa in diretta attraverso i canali web della Diocesi di Cremona (il sito www.diocesidicremona.it e i canali social). La Messa sarà preceduta alle 15.30 dalla preghiera del Rosario animata dai volontari dell’Unitalsi. In occasione della visita in Ospedale il Vescovo, accompagnato dall’assistente spirituale don Marco Genzini, porterà in modo simbolico un saluto informale agli operatori e ai ricoverati di alcuni reparti.

