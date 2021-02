San Vincenzo torna a splendere

CREMONA (10 febbraio 2021) - Per anni è rimasta impacchettata, con i ponteggi a tutelarne la stabilità e le erbacce a insidiare la malta. Ed è una sorpresa riscoprire in facciata il verde originario: alla conclusione dei lavori nella chiesa di San Vincenzo mancano ormai poche settimane. Per il momento, è visibile solo la facciata con la sua elegante impronta barocca. I lavori sono a cura della parrocchia di Sant’Agata e dell’Unità pastorale Cittanova e sono stati coordinati dall’architetto Paolo Gaudenzi ed eseguiti dalla ditta edile Musoni e dalla restauratrice Alberta Carena. Della facciata è stato riportato alla luce il colore originario, eliminando in questo modo il verde più intenso usato nel corso dei lavori degli anni Trenta. A quell’epoca, il convento annesso alla chiesa era stato convertito a uso militare. Nel dopoguerra, l’intero complesso è stato abbattuto per fare spazio a una sorta di cittadella scolastica. Per l’intervento attuale sono stati investiti circa 300mila euro, sostenuti in gran parte dai finanziamenti derivati da un bando di fondazione Cariplo (150mila euro) e dal contributo di circa 130mila euro dai fondi dell’8xmille per gli interventi del 2019/20 nella diocesi di Cremona.

