Centri vaccinali, 38 proposte presentate all'Ats

CREMONA (9 febbraio 2021) - Sono 38 i progetti presentati da 36 Comuni della provincia di Cremona ad Ats Val Padana per realizzare centri vaccinali straordinari a supporto della campagna anti-Covid. Saranno luoghi che affiancheranno l’hub centrale, ad ora previsto ufficialmente da Regione Lombardia a CremonaFiere. Si tratta di una grande risposta da parte del territorio alla chiamata lanciata qualche settimana fa da Ats Val Padana. Le proposte arrivano dal Cremasco così come dal Casalasco, passando naturalmente dal Cremonese, dove alta è la percentuale delle realtà collocate nella prima cintura attorno al capoluogo. Le location individuate sono di varia natura: palestre, centri sportivi, oratori e locali parrocchiali, ambienti delle Rsa e sale polifunzionali, ex scuole elementari ed ex ambulatori.

