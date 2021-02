Sfratto sospeso: Giorgio e Black hanno ancora un tetto

CORTE DE' CORTESI (9 febbraio 2021) - Il provvedimento è arrivato nella tarda mattinata, vigilia dell’esecuzione dello sfratto, fissata alle 13 di domani. Esecuzione sospesa. L’ufficiale giudiziario non busserà alla porta di Giorgio Storti, il pensionato di 70 anni che da oltre dieci vive in comodato d’uso gratuito nella cascinetta in mezzo alla campagna. Sei anni solo, gli ultimi quattro in compagnia di Black, l’inseparabile cane che con i suoi ululati, nel marzo del 2020, ha salvato dal Covid l’anziano Giorgio, rimasto per tre giorni sul pavimento in stato di semi incoscienza. Il giudice ha fissato una nuova udienza al 23 marzo prossimo, quando attraverso i rispettivi legali, ascolterà le ragioni del pensionato e quelle dei proprietari della cascinetta-

