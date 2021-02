Da oggi zampilla Fonte Cortese

CREMONA (9 febbraio 2021) - Da oggi è aperta e a disposizione di tutti i cittadini Fonte Cortese, la casa dell’acqua situata in Via Giuseppe Maiandi a Corte de’ Cortesi con Cignone. La casa dell’acqua, in funzione H24, eroga acqua di rete naturale e frizzante refrigerata ed è dotata di un moderno sistema di filtrazione con carboni attivi e di disinfezione a raggi UV che ne migliorano le caratteristiche organolettiche, rendendola ancora più gradevole al gusto e buona da bere.

«Da oggi i nostri cittadini potranno fruire dell’acqua di rete buona e sicura erogata da Fonte Cortese – dichiara il Sindaco Luigi Rottoli. – Un nuovo servizio che offriamo alla cittadinanza per aumentare la consapevolezza della qualità dell’acqua del rubinetto e per promuovere abitudini sempre più green». Padania Acque prosegue, dunque, il proprio impegno nella installazione di punti acqua pubblici, i cosiddetti AcquaPoint nelle piazze e nelle scuole per migliorare l’accesso all’acqua di rete, disponibile così ai cittadini anche refrigerata e frizzante.

Da alcuni anni Padania Acque, gestore dell’idrico cremonese, ha messo in campo una intensa attività di promozione del consumo dell’acqua del rubinetto, in linea con la direttiva europea sull’acqua potabile, finalizzata a garantire sia una migliore qualità dell’acqua di rete che un migliore accesso alla risorsa per tutti. L’installazione capillare delle case dell’acqua nel territorio provinciale rientra nel programma di attuazione di quanto previsto nel Piano d’Ambito, elaborato di concerto con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e approvato recentemente dai Comuni soci della Società riuniti in assemblea.

Padania Acque e ATS Valpadana, sempre molto attente alla sicurezza, raccomandano durante il prelievo dell’acqua dalle case dell’acqua e dalle fontanelle: il rispetto della distanza da altre persone, l’utilizzo della mascherina, il divieto di toccare con le mani e accostare la bocca ai rubinetti nonché appoggiare agli stessi bottiglie o altri contenitori. Peraltro, le stesse raccomandazioni sono indicate con cartelli illustrativi presso le case dell’acqua.

Padania Acque ricorda che, per garanzia di freschezza, l’acqua prelevata deve essere consumata entro 2 o 3 giorni. L’acqua distribuita nelle case dell’acqua è la stessa che viene distribuita nelle nostre case: buona e di qualità, sicura e controllata. Le analisi aggiornate sono sempre consultabili dal sito web www.padania-acque.it (alla voce servizi, “analisi online”) e attraverso l’app gratuita AcquaTap.



