Caorso, tenta il furto al Famila: denunciato 36enne

CAORSO (9 febbraio 2021) - Un 36enne pregiudicato, residente in Val d’Arda, è stato denunciato per tentato furto aggravato al supermercato “Famila” del paese. Ad allertare i carabinieri della stazione locale è stato il direttore del supermercato: ha raccontato che poco prima era intervenuto presso le casse in quanto un cliente, dopo avere regolarmente acquistato una lattina di birra del valore di 52 centesimi di euro, passando attraverso la barriera anti-taccheggio ne aveva provocato l’attivazione. Mediante l’ausilio di un metal-detector in dotazione all’esercizio commerciale, era stata quindi scoperta una power bank, occultata sotto la felpa del 36enne. I carabinieri, quindi, lo hanno portato in caserma e dopo le formalità di rito è stato denunciato per tentato furto aggravato, mentre la merce è stata restituita al direttore del supermercato.

