Ubriaco, senza patente e con hashish: 55enne denunciato

CREMONA (9 febbraio 2021) - Guidava senza patente, con tasso alcolico superiore al consentito, e addosso aveva anche hashish. A finire nei guai, un 55enne residente a Cremona. L’altro ieri alle 20 in località Bellaria, a bordo di una Fiat 600, zigzagava pericolosamente lungo la statale 45. Fermato dai militari di Bobbio, è stato innanzitutto sottoposto al controllo con l’etilometro: il tasso di alcol era pari a 1,55 g/l. L’automobilista è risultato anche privo di patente di guida poiché revocata precedentemente. Infine, nella tasca dei pantaloni aveva qualche grammo di hashish, che spontaneanente ha consegnato ai carabinieri. E’ stato quindi denunciato per guida sotto l’effetto dell’alcool, per reiterazione alla guida con patente revocata e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’hashish è stato sequestrato e l’autovettura che aveva in uso sottoposta a fermo amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO