Legge antifascista, prime firme

CREMONA (8 febbraio 2021) - Il Partito Democratico di Cremona da domani a sabato raccoglierà, presso la propria sede in via Ippocastani 2, le firme in sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista, «condividendone in pieno motivazioni e finalità». Nello specifico, si tratta di norme contro la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. La sede dei Dem sarà aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Nelle ore scorse intanto l’hanno già fatto diversi esponenti politici locali, fra gli altri Rosita Viola e Lapo Pasquetti. Sarà possibile firmare anche nei municipi del territorio, dove potranno essere organizzate ulteriori iniziative a sostegno della proposta.





