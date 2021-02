Guarito dal Covid il medico che salvò Mattia

CREMONA (8 febbraio 2021) - Nel pieno dell'incubo Covid, la scorsa primavera, aveva prestato servizio all'ospedale di Cremona salvando la vita a Mattia Guarneri, lo studente 18enne dell'Itis che aveva commosso tutta Italia. Ora anche lui, Massimo Cannavò, chirurgo oncologico dell’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese, ha incontrato in prima persona la malattia. E - proprio come Mattia - è riuscito a sconfiggerla: «Ero ormai senza forze, non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto - racconta a Varesenews -. Mi ero sempre chiesto come mai anche Mattia fosse stato dimesso dall’ospedale di Cremona in carrozzina, lui così giovane. Ora capisco: tutto il corpo ne esce profondamente provato e recuperare è un percorso lento che richiede grande pazienza». Anche Mattia gli ha fatto sentire il suo sostegno nei giorni più duri «Mi dava coraggio ed è stato commovente. Solo chi ci è passato può capire fino in fondo. Ringrazio davvero tutti: la solidarietà è stata una medicina per il mio spirito. Ora voglio solo tornare alla mia normalità, alla mia vita che so di dover vivere apprezzando ogni attimo. Perché basta pochissimo a cambiare tutto».

