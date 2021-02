Monticelli, bloccato mentre tenta di entrare in una casa

MONTICELLI D'ONGINA (8 febbraio 2021) - Ha tentato di entrare in un’abitazione della quale aveva già danneggiato l’infisso, in pieno giorno, ma una pattuglia dei carabinieri di Monticelli d’Ongina, dopo un immediato sopralluogo, è riuscita a identificarlo e denunciarlo. Si tratta di un giovane di 19 anni, nato in Marocco, residente a Cremona, con precedenti specifici: è stato deferito per tentato furto aggravato. La razzia non è andata in porto grazie all’arrivo del proprietario, che ha messo in fuga il ladro e composto immediatamente il 112.

