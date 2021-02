Sbarra abbattuta da auto, pochi disagi

CASALBUTTANO (8 febbraio 2021) - Veicolo di passaggio abbatte sbarra del passaggio a livello di via Bergamo, tempestivo intervento della polizia locale per gestire la viabilità, operazione portata avanti nel migliore dei modi, e dei tecnici delle Ferrovie per ripristinare il sistema di protezione dell'attraversamento ferroviario. L'episodio si è verificato questa mattina verso le 7. Poco fa è arrivato anche il commento da parte di Rfi: "Tempestivo intervento da parte dei tecnici di Rfi, nessun problema di sicurezza e situazione poi ripristinata. Non è stato rispettato il codice della strada perché i passaggi a livello si attraversano solo con sbarre alzate non in movimento. Nessun problema sicurezza".

