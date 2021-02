Boschetto, ciclabile bocciata : dal Ministero niente fondi

CREMONA (8 febbraio 2021) - Era stata inserita dal Comune nel piano triennale delle opere pubbliche, con priorità media, e la previsione era che i lavori avrebbero dovuto essere avviati proprio quest’anno, ma la realizzazione della pista ciclabile del Boschetto è già ferma prima ancora di partire. Presentato al Ministero dell’Ambiente nel 2019 e approvato in forma esecutiva a settembre proprio per poter salire in tempo sul treno dei finanziamenti nell’ambito del Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (Primus), infatti, il progetto è stata giudicato «non ammissibile» con un decreto del 29 dicembre, insieme a quelli presentati da altri 13 Comuni. Il progetto prevede la costruzione di due piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile. Il costo previsto è di 900 mila euro a cui si aggiungono alcuni aspetti collaterali che portano la spesa complessiva a circa un milione. Il cofinanziamento richiesto dal Comune, presentando domanda di adesione al bando Primus era di 600 mila euro.

«Abbiamo contattato il Ministero per capire il motivo dell’esclusione — spiega l’assessore alla Mobilità sostenibile, Simona Pasquali — e la spiegazione ricevuta è stata che il bando penalizzava i percorsi misti ciclopedonali e il nostro progetto, se pure prevede una ciclabile quasi tutta in sede propria, contempla per necessità anche dei tratti promiscui».

