A Sant’Agata prime cresime con il cotton fioc

CREMONA (8 febbraio 2021) - Il Covid ha cambiato la vita delle persone. E anche alcuni momenti rituali dei sacramenti sono stati modificati per evitare il contatto. Ieri mattina lo hanno vissuto, in prima persona, 23 ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti della Comunione e della Cresima nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata. La messa è stata presieduta dal vescovo emerito di Cremona monsignor Dante Lafranconi. L’atto della crismazione è stato modificato. Per quanto riguarda questo particolare momento, infatti, si è deciso di evitare il contatto fisico tra ministro e cresimando e di seguire le indicazioni della Cei, che richiede l’adozione di un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando. Per questo è stata suggerita l’adozione di bastoncini cotonati (detti comunemente cotton fioc), che lasciano in evidenza il solo gesto della mano che traccia la croce con Sacro Crisma sul capo del cresimando e richiedono una quantità limitata di olio.

