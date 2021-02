Rette bloccate al Soldi di vescovato: prima serve il bilancio

VESCOVATO (8 febbraio 2021) - Il consiglio di amministrazione della fondazione Soldi di Vescovato ha deciso di non aumentare le rette della casa di riposo sino alla fine di aprile, ovvero sino a quando non verrà approvato il bilancio. L’annuncio è stato fatto ieri mattina in occasione della donazione che i quattro Club del Rotary del gruppo Stradivari hanno effettuato presso la struttura sanitaria residenziale di un’apparecchiatura in grado di sanificare l’aria. «Con questo strumento del valore di 4 mila euro – spiega il presidente Palmiro Alquati – ogni reparto della nostra fondazione è dotato di apparecchiature in grado di trasformare l’umidità dell’aria in ossidi che si attaccano alle molecole dei batteri e le fanno decadere». Alla donazione erano presenti Paola Murador, assistente del governatore del gruppo Stradivari, Cristina Coppola presidente del Cremona Monteverdi, Marco Alì per quello di Soresina, Ida Beretta per il Cremona Po, il presidente della fondazione Alquati, la vice Resi Masseroni, il consigliere Giovanni Bottarelli e il direttore generale Roberto Bonelli (assente per impegni di lavoro Elisa Restuccia, presidente del Cremona Rotary Club che ha aderito al service).

