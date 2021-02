«Un’occasione straordinaria. Grazie a Renzi»

CREMONA (7 febbraio 2021) -«Non dico un governo di unità nazionale, per il quale non ci sono le condizioni, ma un luogo in cui maggioranza e opposizione siano ugualmente coinvolte sui temi della pandemia, sì. Serve, è necessario, per evitare il rischio di un ‘trumpismo’ all’italiana, cioè della reciproca delegittimazione e della perenne conflittualità e quindi debolezza del Paese». È quello che il deputato cremonese del Pd, Luciano Pizzetti aveva auspicato a dicembre dopo il voto di Camera e Senato sulla riforma del Mes, l’ex Fondo salva-Stati che aveva evidenziato lo ‘strappo’ con una parte dei Cinque Stelle. Oggi il tentativo di Mario Draghi di formare un Governo di larga convergenza con il sostegno dei partiti che componevano la vecchia maggioranza più Lega e Forza Italia — con Fratelli d’Italia unica forza all’opposizione —, sembra andare anche oltre l’auspicio di Pizzetti: «Mi auguro che il tentativo di Draghi vada a buon fine. Sono un convinto sostenitore di questa ipotesi per la quale ho lavorato: vi vedo solo benefici e nessun difetto. Sottolineo che non si tratta di un commissariamento della politica, ma un tentativo di esaltarla a condizione, però, che ridefinisca in positivo le proprie ambizioni e si resti nel solco del mandato indicato dal Presidente della Repubblica. Questo Governo non deve essere figlio delle classiche formule ed etichette politiche. Non è neppure un Governo istituzionale, ma è un esecutivo di scopo che chiama a raccolta i veri responsabili, — quelli che hanno a cuore gli interessi dell’Italia, non il proprio scranno — per affrontare le emergenze delineate da Sergio Mattarella nel suo discorso: sanitaria, economica e sociale. E, ovviamente, decidere l’uso più proficuo delle risorse europee in queste tre direzioni».

Il Governo precedente faticava a prendere decisioni, bloccato dai veti reciproci. Ora che i partiti della maggioranza si moltiplicano, non si rischia di moltiplicare anche le occasioni di scontro e quindi di crisi?

«No perché questo Governo non avrà l’obiettivo di realizzare i programmi politici delle singole forze, ma di far ripartire l’Italia, farla uscire dall’emergenza».

Ma ogni partito ha una sua ricetta per questo.

«E infatti il Presidente del Consiglio incaricato ha fatto una sintesi accettabile per tutti. Del resto in Germania di fronte alle crisi più volte i due grandi partiti avversari Cdu e Spd hanno saputo trovare l’accordo per una Grande coalizione di governo. Le divergenze ci sono e restano, ma il Governo Draghi non avrebbe lo scopo di prospettare un futuro all’Italia in base alle visioni dei vari partiti. Lo scopo, molto pragmatico, è quello di costruire le fondamenta per affrontare i nodi che tengono legato il Paese e ne impediscono la ripartenza: la giustizia, la burocrazia e l’imprinting ambientale. Poi giustamente si tornerà all’alternanza dei progetti e gli italiani decideranno. Draghi ha un ‘pedigree’ di tutto rispetto sui temi del riformismo e dell’europeismo e i riferimenti della sua azione non possono che essere quelli. Una legislatura nata all’insegna del trasformismo, con due Governi nati sulla base di alleanze mai dichiarate agli elettori, ora può chiudersi con una larga coesione sugli obiettivi minimi per far uscire il Paese dall’emergenza».

In realtà neanche questa larga intesa è stata sottoposta al giudizio degli elettori.

«Io infatti auspico appena possibile il ritorno al voto, che è la via maestra. Magari appena dopo aver eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Ma certo questo Governo, a differenza del precedente, ha il pregio di avere il sostegno della maggioranza del Parlamento e del Paese. Mettiamo il Paese al sicuro, poi si potrà andare al voto, anche anticipato. Questo Governo è una grande opportunità per l’Italia, che può mettere le basi per un futuro altrimenti incerto. È una grande opportunità per il centrosinistra che può riprendere il suo cammino riformista, ora messo in ombra, riscoprendo il senso della vocazione originaria del Pd. Ma è un’occasione anche per il centrodestra che, dopo l’involuzione sovranista può rileggere l’appartenenza europea con un approccio di maggiore coesione. Ed è anche un’occasione per i Cinque Stelle che dovranno uscire dal guscio dell’anti-sistema e decidere in quale famiglia europea stare. È l’occasione straordinaria per dar vita in Italia ad una democrazia compiute in cui le alternanze saranno fisiologiche perché muoveranno da una solida base comune che impedirà gli anatemi reciproci».

E quindi la mossa di Matteo Renzi, che ha aperto la crisi del Conte II, è meritoria?

«Renzi è l’uomo più odiato d’Italia, ma penso che abbia reso un servizio al Paese. È un dato di fatto che con la sua iniziativa si è reso possibile un cambiamento positivo, ancorando saldamente l’Italia all’Europa e facendo sì che tutte le forze politiche potessero convergere su questo ancoraggio. Basta con gli anatemi e le lese maestà: Renzi non è un uomo di destra, ma di cultura riformista. E questa esperienza lo ha dimostrato. Faccio fatica a pensare che nel mio cammino riformista devo stare al fianco di Di Battista e non di Renzi. L’esperienza di Italia Viva è finita e a me non interessa il destino di Renzi, ma la propensione al cambiamento che esprime».

Nel Governo ci sarà spazio per il cremonese Carlo Cottarelli?

«Mi auguro di sì per la stima di cui gode, la competenza e anche per il piccolo orgoglio di saperlo frutto del nostro territorio. Ma la scelta è nelle mani di Draghi. Spero che, nel Governo o no, la sua esperienza possa comunque essere utilizzata».

