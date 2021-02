Discarica shock: gli uccelli padroni dell'immondizia

CREMONA (7 febbraio 2021) - Sono per lo più gabbiani, anche se si aggirano come avvoltoi sulla preda. Sorvolano in massa la discarica di via San Rocco per poi pasteggiare in mezzo ai rifiuti, in uno scenario a dir poco degradante. Le discariche, certo, non possono essere luoghi particolarmente ameni. Ma nell’area di San Rocco qualcosa è migliorabile. Infatti, nel futuro è previsto un progetto importante, come spiega il vice sindaco Andrea Virgilio: «La discarica di Cremona si trova in un’area che negli intenti della nostra amministrazione sarà interessata alla rigenerazione urbana. Il sindaco ha questa intenzione, anche se è un progetto che non verrà attuato nell’immediato». Nel frattempo, soprattutto la componente umida dei rifiuti, resta il luogo privilegiato dai gabbiani, per recuperare cibo.

