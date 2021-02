La 102enne Fernanda testimonial del vaccino

CASTELVETRO (6 febbraio 2021) - Fernanda Tassi, 102enne di San Giuliano di Castelvetro e gemella da record insieme alla sorella Elsa, è diventata una star: la sua fotografia di giovedì mentre riceve il vaccino anti Covid alla casa di riposo Emilio Biazzi (pubblicata venerdì sul giornale La Provincia di Cremona) ha fatto il giro della nazione. Anche grazie al presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha ringraziato pubblicamente la castelvetrese per l’esempio dato. Sui social a Fernanda è stato attribuito un anno in più, ma sarà di buon auspicio per la festa di ottobre. Quando insieme alla sorella, che vive nel Parmense, dovrà confermare il record delle gemelle più longeve d’Italia.

