Ponte sul Po dell'autostrada, il sindaco frena: "Vogliamo essere coinvolti"

GERRE DE' CAPRIOLI (6 febbraio 2021) - Parere sfavorevole al progetto di Autovia Padana spa per la sostituzione dell'impalcato, adeguamento sismico e protezione delle fondazioni in Alevo del ponte sul Po dell'autostrada sul territorio di Gerre de' Caprioli. Il comune tramite una delibera di giunta dà parere sfavorevole e chiede a Regione Lombardia di convocare una conferenza dei servizi. "Un lavoro che indubbiamente va fatto ma che non ha visto il coinvolgimento degli enti locali". Per questo il sindaco Michel Marchi ha deciso di richiedere la conferenza dei servizi. "Nel progetto presentato emergono due criticità l'utilizzo della piarda Guidotti come cantiere e il transito di mezzi pesanti per le vie cittadine".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO