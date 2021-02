Videolezione anti-fake news

CREMONA (6 febbraio 2021) - Fake news e cittadinanza digitale. Il direttore de «La Provincia», Marco Bencivenga, ieri mattina ha spiegato agli studenti dell'istituto Anguissola come nascono le notizie false e come sia facile cadere nei tranelli della Rete. «Le fake news non sono lo scherzo di un burlone - ha ammonito il direttore -. Chi produce notizie false non lo fa per gioco, ma con uno scopo ben preciso, in genere per spostare consumi o consensi. E lo fa manipolando la realtà. Le fake più pericolose sono quelle verosimili: non gli Ufo che atterrano a Cremona, ma qualcosa di plausibile, a discapito di qualcuno».

