In provincia 44 nuovi contagi, nessun decesso

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (5 febbraio 2021) - Con 39.003 tamponi analizzati è di 2.504 il numero di nuovi casi positivi registrati in Lombardia e il rapporto fra contagi e tamponi processati è al 6,4%. In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 44. I ricoverati in Terapia intensiva sono 359 (-3), quelli che vengono curati negli altri reparti sono 3.549 (+10) È di 46 il numero dei decessi che porta il totale da inizio pandemia a 27.345.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 600 di cui 243 a Milano città;

Bergamo: 124;

Brescia: 488;

Como: 311;

Cremona: 44;

Lecco: 106;

Lodi: 31;

Mantova: 111;

Monza e Brianza: 140;

Pavia: 110;

Sondrio: 77;

Varese: 301.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO