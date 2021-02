Oggi chiude il cantiere in tangenziale, da lunedì lavori in via Casalmaggiore

CREMONA (5 febbraio 2021) - Nella giornata odierna termineranno i lavori di asfaltatura in corso sulla tangenziale. Da lunedì 8 febbraio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori di ripristino delle asfaltature interesseranno via Casalmaggiore (dalla rotatoria di Bagnara all’incrocio con via Gerre Borghi). L’intervento comporta un restringimento della sede stradale con l’istituzione del senso unico alternato gestito con segnaletica stradale e movieri su entrambi i lati del cantiere.

A seguire, indicativamente da giovedì 11 febbraio, sarà interessata dalla nuova asfaltatura un tratto della via Bergamo (tratto da via Mirandola a via Ca’ del Binda). Anche in questo caso il cantiere determinerà un restringimento della sede stradale: verrà pertanto istituito il senso senso unico alternato gestito con segnaletica stradale e movieri. Si tratta di interventi urgenti per porre rimedio ai danni causati al manto stradale dal gelo, dalle nevicate e dalle piogge delle scorse settimane.



