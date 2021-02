Shopping a spese dell'amica con video su Instagram: denunciato

CREMONA (5 febbraio 2021) - Un 22enne di Cremona è stato denunciato dai carabinieri di Brescello per indebito utilizzo di carta di credito. Vittima una 20enne reggiana abitante a Brescello, la quale esaminando l'estratto conto della sua carta di credito riscontrava l’indebito utilizzo per tre operazioni concernenti l'acquisto di scarpe di una prestigiosa marca sportiva per un importo complessivo di circa 800 euro. I militari di Brescello, a conclusione delle indagini, identificavano l’autore dell’indebito utilizzo in un 22enne cremonese, amico della vittima. Il giovane hacker, carpiti i dati della carta della ragazza, la utilizzava per l'acquisto di tre paia di scarpe sportive, pubblicando poi sul proprio profilo Instagram video nei quali esibiva gli scontrini di acquisto. Scontrini i cui importi corrispondevano esattamente alle tre transazioni illecite. I carabinieri, entrati in possesso dei tre video, acquisivano a carico del 22enne incontrovertibili elementi di responsabilità. L'aver voluto ostentare gli acquisti sul profilo social, è stato l'elemento che ha di fatto incastrato il giovane cremonese.

