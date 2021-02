C’è una casa per Giorgio e il suo Black

CORTE DE' CORTESI (4 febbraio 2021) - Una casa per il 70enne Giorgio Storti e l’inseparabile cane Black: trovata una possibile sistemazione proprio a Corte de’ Cortesi, si tratta di una cascina ai limiti del paese che verrebbe messa a disposizione da una famiglia del territorio. L’annuncio è stato fatto in diretta a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, in collegamento con Corte de’ Cortesi grazie all’inviata Ilaria Dalle Palle. Alla diretta ha partecipato anche il sindaco di Corte de’ Cortesi Luigi Rottoli. «Giorgio non andrà su una strada – commenta il primo cittadino – ora l’alternativa c’è. Come Comune, come sempre, ci siamo mossi fin da subito per cercare una sistemazione adeguata a Giorgio. C’è stata una famiglia meravigliosa che aveva questa proprietà a Corte de’ Cortesi e ha dato la propria disponibilità per mettere a disposizione questa abitazione. Sono stati squisiti. Ora bisogna aspettare il 10 febbraio per capire se avviene lo sfratto».

