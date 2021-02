Machiavelli: «Monoclonali, c’è il via libera. Siamo pronti»

CREMONA (5 febbraio 2021) - Non si parla d’altro in questi giorni, anche se l’ufficialità non c’è e anche il nostro ospedale sta aspettando indicazioni precise per procedere. La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha però intanto autorizzato l'uso dei due anticorpi monoclonali anti-Covid delle americane Eli Lilly e Regeneron, per l'impiego in fase precoce in pazienti ad alto rischio. «Al momento anche noi stiamo a quello che abbiamo letto in attesa di avere indicazioni ufficiali per come e quando procedere» ci spiega Andrea Machiavelli, responsabile della Farmacia della Asst di Cremona. «Diciamo comunque che l’Aifa ha dato il via libera all’utilizzo di due tipi di anticorpi monoclonali seguendo la legge 648. Che consente di erogare, quando non vi sia alternativa terapeutica valida, medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale, medicinali ancora non autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, e medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. Gli anticorpi in questione sono ancora in fase di studio, anche se avanzata, ma hanno dato risultati molto incoraggianti e per questo si apre al loro utilizzo per la terapia. Gli studi su questi anticorpi in fase 3 hanno dimostrato un’efficacia superiore al 70% e per questo ne hanno fatto accelerare la produzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO