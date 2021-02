«Non sono l’untore del paese»

CASTELVERDE (5 febbraio 2021) - «Non ho partecipato ad alcuna festa, ero a casa in isolamento fiduciario perché alcuni familiari erano positivi, ma non ho contagiato nessuno e non ho mai contratto il Covid-19». Riccardo Frosi, 20 anni, di Castelverde vuole smentire categoricamente, con fermezza, le voci che si susseguono in paese e che lo additano come il responsabile dei contagi all’interno del suo nucleo famigliare che hanno poi portato anche alla morte del nonno, Mario Frosi.

Dopo l’impennata di contagi nel mese di gennaio, dopo un party privato all’interno di un’abitazione di Marzalengo e l’appello del sindaco che richiamava i cittadini al senso di responsabilità e al rispetto della quarantena, in paese sono state diffuse voci non veritiere che questo giovane, con coraggio, vuole smentire. E per farlo ha anche chiesto aiuto agli amministratori, che ha incontrato in Comune proprio nei giorni scorsi.

Il sindaco, Graziella Locci spiega che «nei giorni scorsi ho ricevuto una telefonata da questo giovane di Castelverde che mi riferiva il suo disagio per essere stato additato da alcuni residenti come causa del decesso di un familiare. Insieme all’assessore Nicoletta Domaneschi lo abbiamo invitato in Comune e nell’incontro ci ha dichiarato con molta amarezza che oltre al grandissimo dispiacere per la perdita del nonno si era trovato nella condizione di sentirsi accusato come responsabile del contagio della sua famiglia. Ci riferiva di non aver assolutamente partecipato alla ‘incriminata' festa di Marzalengo e di essere risultato negativo al tampone Covid».

