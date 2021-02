Sesto, l’appello di don Maggi: «La parrocchia chiede aiuto»

SESTO CREMONESE (5 febbraio 2021) - «Ci aspettano mesi difficili, ma ce la faremo». Si deve leggere così la «morale» dell’incontro in chiesa. A convocare le famiglie in assemblea è stato l’arciprete don Enrico Maggi, che ha fotografato la situazione economica della parrocchia con grande serenità e con un obiettivo preciso: cercare suggerimenti e proposte dai fedeli per coprire il presunto disavanzo provocato dai debiti, che per quest’anno si aggira sui 100 mila euro. Per cancellarlo, il sacerdote e i suoi collaboratori del consiglio per gli Affari Economici sperano di trovare presto qualche benefattore generoso e stanno battendo anche tutte le strade possibili per incrementare le entrate del bilancio. Anche perché se, come si spera, questa operazione di rientro dovesse andare a buon fine, nel 2021 ci sono altre due necessità impellenti da soddisfare: riattivare l’attività dell’oratorio dedicato al beato Vincenzo Grossi, che con i suoi 30 anni di vita comincia ad avere qualche problema e i lavori per rimettere a nuovo il tetto della parrocchiale dei santi Nazario e Celso, che per colpa delle intemperie sta perdendo troppi pezzi. Per fortuna c’è anche una buona notizia: la diocesi di Cremona appoggerà quest’ultima causa ed è pronta a dirottare su Sesto un cospicuo finanziamento, attingendo alle offerte dell’otto per mille della Cei, la conferenza dei vescovi italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO