CREMONA (4 febbraio 2021) - Avviati gli interventi per il ripristino delle asfaltature in tangenziale, su entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra via Persico e via Castelleone. La settimana prossima, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori di ripristino delle asfaltature interesseranno via Casalmaggiore (dalla rotonda di Bagnara all’incrocio con via Gerre Borghi) e un tratto della via Bergamo.

Sono questi solo gli ultimi interventi, in ordine di tempo, di manutenzione sulle strade cittadine effettuati in questi ultimi due mesi. "A causa dell’inverno particolarmente rigido con forti gelate e nevicate, oltre alle abbondanti piogge, gli addetti incaricati da AEM Cremona S.p.A. sono dovuti intervenire in modo massiccio per riparare le buche che si sono create: nel mese di dicembre 2020 sono state riparate 4000 buche e nel periodo compreso tra il 1° e il 28 gennaio 2021 ne sono state riparate 5000. 9000 interventi in due mesi, pressoché pari a quelli realizzati nel corso dell'intero 2020 nel quale gli interventi sono stati 11.300", precisa la nota stampa.

"Vi è la consapevolezza che le cose da fare sono ancora moltissime, ma non viene meno l’impegno dell’Amministrazione Comunale e di AEM sulla sicurezza delle strade, anche con interventi urgenti per evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità, cercando di coniugare priorità tecniche, segnalazioni dei comitati di quartiere e dei cittadini. Nel frattempo si sta costruendo il piano degli interventi da mettere in atto quest’anno: l’impegno è di porre rimedio alla situazione di altre vie anche aumentando gli investimenti".

