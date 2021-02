Lavori a Palazzo Ala Ponzone, nuove modalità di accesso all’Ufficio di Stato Civile

CREMONA (4 febbraio 2021) – Da lunedì 8 febbraio partiranno i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale a Palazzo Ala Ponzone. Per quanto riguarda i Servizi Demografici saranno interessati i locali dell’Ufficio di Stato Civile e dell’Archivio Anagrafico. Per tale motivo sono state disposte tutte le misure organizzative e tecniche per garantire l'erogazione dei servizi essenziali da parte dell'Ufficio di Stato Civile. In particolare, dall’8 febbraio sarà collocato uno sportello dello Stato Civile presso il Servizio Anagrafe, non interessato dai lavori di consolidamento, così da mantenere i servizi essenziali (dichiarazione di nascita e di morte), quelli indifferibili (conferma di divorzi) e quelli urgenti.

Questo permetterà di mantenere il rilascio delle certificazioni e i servizi inerenti agli appuntamenti già fissati per giuramenti di cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio, separazioni e divorzi. Ulteriori appuntamenti per questi servizi saranno sospesi, così come saranno sospesi il rilascio di estratti e di copie integrali di atti di stato civile. Rimangono invariati gli orari e i giorni di apertura al pubblico.

Tutte le informazioni sulle nuove e temporanee misure organizzative saranno saranno pubblicate sul sito del Comune e appositi indicazioni saranno presenti negli uffici di via Ala Ponzone.

