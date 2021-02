La storia di Giorgio Storti a Striscia la notizia

CORTE DE' CORTESI (3 febbraio 2021) - La storia di Giorgio Storti in onda su Canale 5 a Striscia la notizia. Verso le 21 è andato in onda il servizio girato nei giorni scorsi dalla troupe arrivata a Corte de' Cortesi per incontrare il settantenne e il suo avvocato Luca Curatti dopo che il pensionato e l'inseparabile cane Black il 10 febbraio riceveranno lo sfratto della Cascina in comodato d'uso.

