Allerta in Fondazione Guida: 11 contagiati

ACQUANEGRA (4 febbraio 2021) - Undici contagiati: cinque in ospedale (uno dei quali in condizioni piuttosto serie, ma non in pericolo di vita), sei positivi asintomatici in isolamento e altri sei negativi ma in quarantena. Sono i numeri che descrivono l’ingresso del Covid nella fondazione Guida di Fengo. Stavolta, però, il virus ha preso di mira i diciassette ospiti dei mini alloggi protetti, risparmiando i quaranta attuali della Rsa. Il protocollo anti-Covid è scattato con grande tempismo e tutto è sotto controllo, anche se la direzione, per ovvie ragioni, ha dovuto prendere la decisione di sospendere le visite. Lo conferma il direttore generale della struttura Piero Bonferoni: «Situazione sotto controllo».

