Gli avvocati: "L'ex Tamoil continua a inquinare la Bissolati".

CREMONA (3 febbraio 2021) - "Si è giunti ad una verità storico-giudiziaria: la Tamoil è responsabile per l'inquinamento dell'area occupata dall'ex raffineria e delle aree esterne ad essa, occupate dalle canottieri. Verità che era già conosciuta nel 2007": lo affermano Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli, i legali della canottieri Bissolati, intervenuti all'Osservatorio Tamoil convocato dall'assessore all'Ambiente Simona Pasquali. Chiuso il fronte penale, con la certificazione che l'inquinamento è stato causato dalla "obsoleta" fogna dell'ex raffineria, un disastro ambientale colposo costato la condanna a 3 anni di reclusione (pena sospesa) del manager Enrico Giberti, convinti che l'ex raffineria continui a inquinare la Bissolati, sul fronte civile gli avvocati hanno già ottenuto dal giudice Andrea Milesi l'accertamento tecnico preventivo (il giudice ha disposto una perizia). Se l'inquinamento sarà confermato, la canottieri chiederà danni all'ex raffineria. Sul tavolo dell'Osservatorio c'è il procedimento amministrativo. Gli avvocati chiedono di "provvedere ad una revisione del Progetto Operativo stante l'inadeguatezza di quello in corso, nonché di definire tempi certi entro i quali il risultato dovrà essere raggiunto, imponendo alla Tamoil di fornire le adeguate garanzie (fideiussione) affinché sia garantita l'esecuzione dell'integrale ripristino ambientale delle aree esterne a quelle dell'ex raffineria". Con lo scopo di "giungere ad una integrale decontaminazione della propria area in tempi brevi".

