Lavori alla rete idrica in via Leonardo Da Vinci

SORESINA (3 febbraio 2021) - A partire da lunedì 8 febbraio 2021, in via Leonardo Da Vinci a Soresina, verrà allestito un cantiere per permettere ai tecnici dell’esercizio acquedotto di procedere ai lavori di ristrutturazione della rete di distribuzione. I lavori consentiranno di apportare migliorie alla rete acquedottistica in quanto, a breve, l’impianto di potabilizzazione di via Stadio verrà temporaneamente fermato per svolgere alcuni lavori di sistemazione. Il territorio comunale verrà servito dal solo potabilizzatore di via Bergamo che potrà così provvedere alla fornitura idrica con la massima efficienza.

Questi lavori rientrano nell’ampio progetto di interventi che da diversi mesi vengono realizzati nel comune di Soresina da parte di Padania Acque, come il cantiere che lo scorso agosto ha interessato le vie Zucchi Falcina, Gramsci e Marconi per la posa di una nuova rete idrica, e che si affiancano agli interventi fatti da ASPM Soresina.

Il cantiere interesserà il tratto di via Leonardo Da Vinci all’intersezione di via Sabotino. Pertanto, in via Leonardo Da Vinci vigerà il senso unico con possibilità di accesso solamente da Piazza San Francesco. L’accesso da via Sabotino sarà invece vietato a tutti i motocicli e autoveicoli per tutta la durata dei lavori. Inoltre, in Via Leonardo Da Vinci sarà in vigore il divieto di sosta permanente 0-24 con rimozione forzata dei veicoli nel tratto interessato dall’occupazione e in entrambi i lati.

I lavori, salvo condizioni metereologiche avverse, termineranno venerdì 5 marzo e saranno seguiti dal Servizio Acquedotto Nord di Padania Acque. Nel corso dei lavori potrebbero verificarsi brevi interruzioni dell’erogazione del servizio idrico nella fascia oraria tra le 8 e le 18.

Padania Acque si scusa per il disagio e assicura che i lavori sono necessari al miglioramento del servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO