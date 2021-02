Condannato a otto mesi per rissa, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile

CREMONA (3 febbraio 2021) - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Cremona hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cremona, a carico di D.K.O., 29enne nato e residente a Cremona, che deve scontare otto mesi di reclusione a seguito di una condanna divenuta definitiva per una rissa avvenuto a Cremona nel 2013. A carico dell’arrestato precedenti per furto, rapina, resistenza violenza a pubblico ufficiale, uso di atto falso, maltrattamenti in famiglia, porto di oggetti atti ad offendere e ubriachezza. Una volta terminate le formalità di rito presso gli uffici della Questura, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Cremona.

