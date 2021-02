Finisce nel fosso con il camion

SONCINO - Mezzo pesante fuori strada, poco prima delle 11.30, lungo via Milano di Soncino: l'autista fortunatamente se l'è cavata senza gravi conseguenze. Alla guida del camion, che adesso si trova in un fosso a lato della carreggiata, un autotrasportatore di 26 anni che stava percorrendo la Serenissima da Orzinuovi, diretto a Castelleone, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, capitombolando nei campi. Soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco, ora è in buone condizioni. I carabinieri di Soncino stanno analizzando la scena del fuori strada. L’ex Statale 235 è bloccata, il traffico soggetto a forti rallentamenti è gestito dagli operatori della polizia locale del borgo.

