Focolaio a Casa Serena, 75 contagiati

CREMONA (3 febbraio 2021) - Il focolaio che si è sviluppato a Casa Serena ad oggi conta 75 contagiati, di cui 6 guariti. Dei 69 attualmente positivi, 51 sono ospiti e 18 tra operatori e personale vario. Lo rende noto l'Ats Val Padana. La sorveglianza sanitaria dei positivi è in carico ai medici di Medicina Generale di ciascuno, in quanto Casa Serena è una struttura privata non accreditata. I medici Usca di Ats hanno effettuato i tamponi molecolari a tutti gli ospiti, operatori e personale vario presente in struttura nelle seguenti date: 7 gennaio, 19 gennaio e 28 gennaio. I prossimi tamponi molecolari di controllo sono stati già programmati per venerdì 5 febbraio, anche in questo caso grazie alla collaborazione dei medici Usca e del Laboratorio di Asst Cremona.

