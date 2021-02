GALLIGNANO DI SONCINO (3 febbraio 2021) - Uno sfortunato incidente ha coinvolto, poco dopo le 9, due volontari gallignanesi impegnati nello smontaggio della capanna natalizia posta all’ingresso della chiesa parrocchiale della frazione. I residenti, di 67 e 70 anni, si trovavano a pochi passi dalla pesante struttura in legno quando, presumibilmente a causa dello scivolamento di un’asse, sono stati violentemente e ripetutamente colpiti dalla casetta collassata. Immediatamente soccorsi dal 118 del borgo, hanno riportato traumi e contusioni ma, coscienti al momento dell’intervento sanitario, sarebbero da considerarsi fuori pericolo. Trasportati a Crema, saranno visitati e medicati in ospedale. Sul posto i carabinieri di via Milano per ricostruire la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO