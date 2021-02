Tamponamento auto-taxi, un ferito

CREMONA (3 febbraio 2021) - Tamponamento in via Nazario Sauro, questa mattina, tra una Renault e un taxi. I due veicoli stavano percorrendo il sovrappasso di via Bergamo, diretti verso via Mantova. Un conducente è rimasto ferito. Sul psoto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO