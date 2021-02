Quarantene violate, l'appello del sindaco

PIZZIGHETTONE (3 febbraio 2021) - In un video postato su Facebook il sindaco, Luca Moggi, denuncia presunte violazioni delle quarantene da parte di persone poste in isolamento da Ats e richiama all'ordine. Moggi ringrazia i tanti che stanno rispettando le norme e invita i pochi trasgressori al rispetto delle regole «per non vanificare gli sforzi fatti fino a qui». L'appello è stato lanciato sulla scorta delle ripetute segnalazioni da parte di cittadini pizzighettonesi. Proprio come già accaduto in altri paesi della provincia, dove erano stati registrati sgarri agli isolamenti fiduciari, anche a Pizzighettone sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.

