In provincia effettuate 14.952 vaccinazioni anti-Covid

CREMONA (2 FEBBRAIO 2021) - In provincia di Cremona sono stati somministrati 14.952 vaccini contro il Covid, secondo i dati aggiornati al 31 gennaio forniti dall'Ats Val Padana. Nelle due Asst del territorio le somministrazioni sono state 5.627 per Cremona e 2.706 per Crema. A queste vanno aggiunte le 5.870 vaccinazioni nelle Rsa e le 749 effettuate dagli erogatori privati.

