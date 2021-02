Salgono sul cofano di due volanti per farsi un selfie, denunciati

CREMONA (2 febbraio 2021) - Due giovani rumeni, rispettivamente di 19 e 18 anni, sono stati denunciati per i reati di danneggiamento aggravato e vilipendio delle Istituzioni. L'episodio risale alle 23 circa di domenica sera, quando due volanti della polizia venivano inviate in via Panfilo Nuvolone in ausilio al personale del 118, intervenuto per una persona che aveva manifestato atteggiamenti aggressivi. Mentre gli agenti si trovavano all'interno dell’abitazione interessata, per garantire la sicurezza dei paramedici, uno dei sanitari riceveva una telefonata da parte del collega dell’ambulanza che stazionava in strada, che avvertiva del fatto che due giovani erano saliti sulla carrozzeria delle volanti parcheggiate nelle vicinanze, ed in particolare sui cofani, verosimilmente allo scopo di farsi riprendere da altrettanti giovani con foto o video da divulgare in rete. Prontamente gli autisti delle autovetture raggiungevano i veicoli, senza riscontrare la presenza dei ragazzi, i quali si erano nel frattempo dati a precipitosa fuga. Le autovetture in questione avevano subito lievi danni al cofano. Per i fatti in questione nella giornata di ieri, a seguito di acquisizioni investigative, nonché della visione di alcuni video postati sui rispettivi profili Instagram, venivano prontamente identificati i due giovani saliti sulle auto di servizio facendosi riprendere: entrambi con precedenti - per rapina, spaccio di stupefacenti, furto aggravato, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e violazione delle normative anti-Covid - sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere inoltre dei danni materiali causati. Sono in corso gli accertamenti tesi ad individuare gli altri giovani che avevano ripreso i due indagati, per i quali si profila il concorso nel reato.

