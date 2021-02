Enrico e Loren, l’amico cigno

SPINADESCO (2 febbraio 2021) - «L’uomo che sussurrava al cigno». Potrebbe essere il nuovo titolo del best seller di Nicholas Evans. Se lo scrittore inglese volesse scriverlo, potrebbe ricevere qualche spunto significativo da Enrico Lazzari, ex dipendente del consorzio agrario di Cremona , casa e famiglia in via delle Viole a Spinadesco. Qualche settimana il pensionato ha scoperto per caso l’uccello acquatico che staziona nel tratto di canale navigabile compreso tra il ponte Caselli e quello di Crotta d’Adda.

Come ci sia arrivato è un mistero. Sta di fatto che l’ uomo e il volatile sono diventati buoni amici. Il primo lo chiama (o la chiama) per cibarla e l’animale arriva, si fa accarezzare e mangia tranquillamente imboccato dalle mani di Lazzari.

«“L’ho scorto per caso nel canale – spiega il pensionato – durante la mia corsetta quotidiana per tenermi in forma, ho provato a chiamarlo e a dargli da mangiare e lui è venuto volentieri: da allora ogni giorno vado là e gli faccio anche un po’ di compagnia».

