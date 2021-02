L’ultimo saluto a don Franco Regonaschi

CREMONA (1 febbraio 2021) - Chiesa di Sant’Agata gremita per salutare don Franco Regonaschi, sacerdote 81enne originario di Gabbioneta, collaboratore parrocchiale dell’unità pastorale Cittanova di Cremona e parroco emerito della frazione Regona. Oggi pomeriggio alle 15 il vescovo monsignor Antonio Napolioni ha celebrato le esequie del sacerdote che nel suo percorso religioso è entrato nel cuore di tantissime persone quando ha svolto parte del suo ministero anche a Sant’Imerio, a San Latino, a Bonemerse, in Ss. Margherita e Pelagia, la chiesa di Cremona comunemente conosciuta per la devozione a santa Rita e a Sant’Ilario. Tanti i parroci, almeno una trentina, che hanno partecipato al rito funebre, oltre ai familiari, ai fedeli che non l’hanno mai dimenticato e al sindaco di Bonemerse Luca Ferrarini. Al termine della messa il feretro è stato portato per la tumulazione al cimitero della ‘sua’ Regona. Un legame, quello che lo ha sempre unito alla frazione di Pizzighettone, che è andato avanti anche dopo aver terminato il suo ruolo di guida spirituale in riva all’Adda.

