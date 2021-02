Ragazza picchiata, scatta il Codice Rosso

SORESINA (2 febbraio 2021) - Prognosi superiore ai venti giorni, querela perseguibile d’ufficio e possibile utilizzo del Codice Rosso, ovvero le maggiori tutele per le vittime di violenza domestica, volte anche all’irrigidimento del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’aggressore. E’ lo scenario che fa da sfondo alla vicenda della 23enne egiziana, malmenata venerdì scorso all’interno della propria abitazione e tratta in salvo dalla polizia locale di Soresina. Dimessa dall’ospedale di Crema, dove le sono state riscontrate ferite guaribili in non meno di tre settimane, la giovane ora è stata affidata a una struttura protetta, dove trascorrerà in sicurezza il periodo della convalescenza. La soluzione è stata concordata con l’ufficio dei servizi sociali del Comune, che fin dall’intervento dei vigili si è mobilitato per prestare alla giovane tutta l’assistenza necessaria. Parallelamente nel comando di polizia municipale di via Zucchi Falcini gli uomini guidati dal comandante Giovanni Tirelli stanno proseguendo le indagini a carico del presunto responsabile.

